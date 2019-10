Matt Damon confiesa que perdió más de 200 mdd al rechazar este papel

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque la filmografía de Matt Damon ha tenido varios éxitos desde Good Will Hunting a The Martian e incluso la saga Bourne, también ha tenido algunos fiascos sonoros como La gran muralla, sin embargo el actor ha revelado que rechazó uno de los papeles que le pudo haber redituado millonarias ganancias y es que declinó el protagónico de Avatar.

“Jim Cameron me ofreció Avatar”, reveló Damon, añadiendo que el director James Cameron le dijo “escucha, no necesito a nadie, no necesito un nombre, a un actor de renombre. Si no aceptas encontraré a un actor desconocido y se lo daré a él porque la película no te necesita”. Sin embargo, el realizador parecía empeñado en Damon, ya que le ofreció “el diez por ciento” de las ganancias si aceptaba.

De acuerdo a Infobae, teniendo en cuenta que Avatar ha recaudado hasta la fecha más de 2.789 millones de dólares a nivel mundial, Damon podría haberse embolsado casi 280 millones por el papel.

“Le conté esta historia a John Krasinski cuando estábamos escribiendo Tierra Prometida”, reveló Damon. “Estamos escribiendo en la cocina y en un descanso le cuento la historia y él dice: ‘¿Qué?’. Y se pone de pie y comienza a pasearse por la cocina y dice: ‘Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Nada en tu vida sería diferente en absoluto. Excepto que, en este momento, tendríamos esta conversación en el espacio’”, relató el intérprete, lamentando que “había perdido más dinero que cualquier otro actor”.

Sin embargo Damon, que aseguró que de todos modos no podía aceptar porque habría afectado al rodaje de la saga Bourne, ha confesado que no es el dinero perdido lo que más lamenta del asunto. “Él trabaja muy poco, pero todos conocemos sus películas. Da la sensación de que ha hecho más. Me di cuenta de que diciendo que no, estaba perdiendo la única oportunidad de trabajar con él”.

Aunque no contará con Matt Damon, Avatar 2 llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021.