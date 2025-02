Matt Damon será Odiseo en ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan

Christopher Nolan decidió iniciar la semana de la mejor manera al anunciar con una fotografía que Matt Damon interpretará a Odiseo en su próximo proyecto ‘The Odyssey’ que llegará a la pantalla grande.

El filme, que se basará en la legendaria epopeya de Homero, contará con un elenco estelar, incluyendo a Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal y John Leguizamo.

El anuncio del papel de Damon se hizo a través de la cuenta oficial de la película en X, acompañado de una imagen del actor caracterizado como Odiseo y el mensaje:

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG