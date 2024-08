Mattel y Barbie honran al ‘Divo de Juárez’ con su muñeca oficial

Mattel decidió honrar la memoria y la carrera del ‘Divo de Juárez’ con su propia muñeca Barbie oficial, lanzada recientemente al mercado.

El ejemplar de la famosa firma de juguetes, lleva por nombre ‘Barbie Celebrates Juan Gabriel’, y está pensado como un homenaje a la música y cultura que legó el talentoso cantante mexicano.

La página oficial del cantante, detalla que la muñeca viste una chaqueta que está inspirada en la que usó el ‘Divo de Juárez’ en su icónica presentación en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en 1990.

La muñeca viene adornada con un pantalón, el cual lleva un encaje dorado que resalta el relieve de los bordes de cada prenda.

Juanga forever 💛 @Barbie honors the legendary Juan Gabriel, whose prolific career changed music and Latin American pop culture forever. Dazzling in a look inspired by the icon’s charismatic and colorful mariachi outfits, the doll pays tribute to Juan Gabriel’s inimitable sense… pic.twitter.com/bagPVeymat