Matthew Perry proyectos más destacados en cine y TV además de Friends

Matthew Perry consiguió ser famoso a nivel mundial al retratar a “Chandler Bing” uno de los personajes favoritos de los fanáticos en la exitosa serie “Friends” la cual duró 10 temporada, este sábado 28 de octubre el medio TMZ informó que el actor falleció a los 54 años.

Por lo que elaboramos una lista de otros de sus papeles destacados en la televisión y en el cine.

En lo que concierne a la pantalla chica podemos destacar su participación como invitado especial en “The West Wing” (El ala oeste de la Casa Blanca) que le valió dos nominaciones a los Premios Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2003 y 2004.

También hay que destacar el telefilme de TNT “The Ron Clark Story” del 2006 donde tuvo el papel titular, su trabajo lo llevó tener nominaciones para los Golden Globes y el Emmy.

The Odd Couple fue su último proyecto televisivo como protagonista transmitido en CBS daba vida a Oscar Madison tuvo una duración de tres temporadas y finalizó en 2017, aunque fue The Kennedys After Camelot el último programa donde apareció siendo invitado en cuatro episodios.

En lo que concierne en producciones cinematográficas la más destacada sea la última cinta en la que salió, el filme del 2009 “17 Otra Vez”, retrataba a la versión adulta de “Mike O'Donnell”.

Y es que su personaje en la trama de la cinta por alguna extraña razón tuvo un accidente y al reincorporarse se veía como cuando tenía 17 años de edad (esa parte juvenil correspondía a Zac Efron) teniendo una segunda oportunidad de cumplir sus sueños se da cuenta que más importante aún podría reconectar con sus distanciados hijos y con esposa quien le había solicitado el divorcio.

17 Again fue elogia por su humor irreverente, pero también porque tenía momentos emocionales dramáticos que invitaban a la reflexión del espectador además de Perry y Efron fue protagonizada por Leslie Mann, Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg, Melora Hardin y Sterling Knight.

Otra cinta destacada en la filmografía de Matthew Perry es Sólo los tontos se enamoran de 1997 donde compartió créditos con la actriz mexicana Salma Hayek, finalmente mencionar que otros filmes en los que destaco incluyen Colgado de Sara, Numb y Birds of America.