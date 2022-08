Mau Nieto da la cara tras denuncia de acoso en redes.

En las últimas horas el comediante Mau Nieto se ha convertido en tendencia en las redes sociales, luego de que una joven, de nombre Melissa Yamel, utilizara estas mismas plataformas para acusarlo, públicamente, como su presunto agresor.

En una serie de mensajes, la productora de standup reveló que los hechos ocurrieron en 2018, cuando coincidió con Nieto en un foro dedicado a este género del humor, tras una conversación casual, el exconductor de "La Academia" habría alcoholizado a la joven con él único fin de sostener un encuentro sexual, mismo que ella asegura jamás consintió.

Ante estos hechos y tras la polémica, el comediante dio a conocer su postura a través de una publicación en su cuenta de Instagram:

A mi familia, amigos y público en general: Les agradezco el apoyo que me han brindado. Todos los que me conocen saben que soy una persona que predica con valores e ideales íntegros; por ello, repruebo en su totalidad cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona. Celebro y apoyo las denuncias, pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas. Existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas; confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo. Finalmente, quiero decirlos que estoy tranquilo y dispuesto para que, en caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuento y que acreditan mi plena inocencia. De igual manera, de ser el caso, ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como personas. Gracias. Mau Nieto.

Equipo de Mau Nieto lo defiende y niega las acusaciones

Ahora, el equipo de trabajo de Mauricio ha decidido romper el silencio y salir en defensa del comediante. La conductora Elisa Beristain reveló que intentó ponerse en contacto con Mauricio, sin embargo, Rodrigo, mánager de Nieto, fue quien atendió sus mensajes y le aseguró que las acusaciones en su contra son completamente falsas:

"Es una mentira lo que dicen de Mau, Estamos platicando con nuestro equipo legal", se puede leer en la conversación mostrada por la presentadora.

Además, explicaron que al tratarse de algo tan delicado, los abogados le han recomendado no dar ningún tipo de declaración al respeto, por lo que Nieto no hablará, por ahora, del tema.

Salen nuevos testimonios sobre el caso

Durante su relato, Melissa señaló que hubo varios testigos uno de ellos fue el standupero Solín, quien la habría dejado sola tras la presunta agresión.

Tras los señalamientos de Yamel, el joven también habló de lo que pasó esa noche y aunque en algunas cosas coinciden, como que Mauricio y ella estuvieron tomado, su versión es completamente diferente.

Solín comienza aclarando que asistieron al lugar porque su amiga quería iniciarse en el stand up, también afirmó que Nieto estaba presente pero que fue ella quien pidió que se lo presentaran, pues además de ser su fan, el comediante le gustaba físicamente.

Después explica que le perdió el rastro a la chica y que se enteró que estaba en el baño, porque varias personas se lo dijeron: "Había mucha gente afuera del baño gritando mam*das, porque a mí se me dijo: 'tu amiga se metió al baño con Mau'", escribió.

Una vez que ambos salieron, Solín reveló que Melissa se acercó a él para presumirle que se había besado con Nieto: "Llegaste muy emocionada a decirme: 'no puedo creer que me besuquee con Mau', ahí efectivamente te dije: 'la cagaste, si quieres dedicarte a esto no puedes llegar a empedarte y malacopear'", agregó.

También aceptó que dejó a la chica en el lugar porque se encontraba muy molesto con ella, pero que en ningún momento le comentó que le hubiera pasado algo y él tampoco se percató de nada inusual: "Eras mi amiga, obvio que si te veía mal hubiera molido a golpes a quien te hubiera hecho algo", finaliza.

Hasta este martes no hay ninguna denuncia formal, sin embargo, ha trascendido que la Fiscalía de la Ciudad de México se puso en contacto con la presunta víctima para apoyarla si decide emprender cualquier tipo de acción legal.

(Con información de El Universal)