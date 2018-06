Mauricio Aspe, listo para otra temporada de La Piloto

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor Mauricio Aspe, quien da vida al matón “Mena”, regresa a la televisión mexicana en la segunda temporada de la serie La Piloto, la cual se estrena el próximo lunes 18 de junio por las estrellas. En exclusiva el actor nos platica lo agradecido que se siente de seguir en este proyecto y nos da una probadita de lo que podremos ver.

“En la temporada uno se queda que Mena tiene un hijo, él desaparece y el niño se queda con Yolanda y con Kate, en la segunda no aparezco al principio, pero aparezco y más fuerte que nunca. En esta segunda parte de la serie habrá más acción que en la número uno, tiene una onda con unos rusos muy buena, cosas nuevas súper interesantes para todos los gustos”, detalló el actor.

Mauricio Aspe fue odiado por los fanáticos de la serie “La Piloto”, en la que dio vida a Arley Mena, un sicario desalmado que hizo muchas fechorías; sin embargo, en la segunda temporada que estrena el próximo lunes, Mena regresa algo cambiado porque ya es padre, así lo platica en entrevista para Novedades Quintana Roo el simpático y guapo actor, quien asegura que esta temporada tendrá más acción y cosas muy interesantes para los seguidores de La Piloto.

“Vuelvo malo pero bueno, como que nos estamos transformando, a Mena le tocó mucho el corazón ser padre y eso le cambió la vida… pero es sorpresa y no puedo contar mucho, sólo les aseguro que va a haber cosas muy interesantes en la historia”, expresó Aspe, quien se dijo contento de su permanencia en la televisión mexicana.

“Me he sentido muy contento, lo que cualquier actor quiere es tener una continuidad en ese sentido, es una nueva ola de series mexicanas que están funcionando muy bien, vamos por la segunda temporada y sería maravilloso que siguiera la tercera, la cuarta, pero por lo pronto estamos con esta que va a sorprender mucho a la gente, es diferente en muchas cosas, vienen cosas nuevas con Yolanda, con Dave, con John, porque lo estamos haciendo con la intención de que haya muchas temporadas más, nosotros hacemos lo mejor en pantalla para que el público nos pida.”, expresó.

Mauricio Aspe es un galán que trabaja siempre su cuerpo; sin embargo confesó que para esta segunda temporada llena de acción se ha aplicado para que las mujeres no se pierdan la serie y se den un buen taco de ojo.

“Estoy al 100 en La Piloto, haciendo esta serie con todo cariño para que la vean, les va a gustar mucho, hay mujeres muy bonitas, muy guapas, nosotros estamos haciendo ejercicio para que les gustemos a las mujeres y que no se la pierdan, en la actualidad hay muchas opciones para vernos, ya sea por el celular, en estas nuevas plataformas, en la computadora, así que no se pierdan el capítulo de estreno este lunes a las 9:30 de la noche por las estrellas”, puntualizó.

La Piloto 2: “de regreso al cielo”

Yolanda finalmente cumplió su sueño y luce más hermosa que nunca en su flamante uniforme de la aerolínea americana US- FLY. Han pasado tres años desde la época en que piloteaba avionetas de la mafia y ahora sólo le queda un sueño más por cumplir: casarse con el amor de su vida Dave Mejía y formar una familia en Los Ángeles, lugar donde ahora reside gracias al programa de protección de testigos que le ha otorgado una nueva identidad, Yolanda Olmos. Así es como Yolanda pretende adoptar a Arley, el hijo de Amanda y Mena. El trámite ha demorado muchísimo más de lo pensado, ya que Child Services tiene sus dudas de que Yolanda sea la persona más idónea para criarlo. El proceso se complicará aún más cuando en pleno vuelo de la capitana “Olmos” el pequeño Arley es secuestrado por el Ex Coronel Santamaría quien ha escapado de prisión gracias a la ayuda de la ex teniente Mónica Ortega. Ambos, luego de ser apresados y humillados por Yolanda y su combo, tienen severos planes de venganza.

Elenco/Personajes

Yolanda Livia Brito

John Arap Bethke

Dave Juan Eduardo Colucho

Mena Mauricio Aspe

Mónica María de la Fuente

Andrea Margarita Muñoz

Olivia Oka Giner

Irina Ilza Ponko

Coronel Santa María Tómmy Vázquez

Rosalba Stephanie Salas

Vasily Lisardo Guarinos

Morrison Paulo Quevedo

Regueros Juan Vidal

Felicidad Julia Urbini

Muñeco Mauricio Pimentel

Wilmer Nico Galán

Gilberto Julio Echeverry

Waters Mikael Lacko

Venancio Roberto Tello

Oscar Alejandro Nones