Mauricio Martínez denuncia a Antonio Berumen ante la Fiscalía

Mauricio Martínez denunció en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al productor Antonio Berumen; hace días, el actor reveló que hace años fue víctima de abuso sexual por parte del ex mánager de Magneto.

A través de Twitter, Martínez expresó que interpuso la denuncia por él y por varias personas que también han sido víctimas del productor y que por años han guardado silencio.

"Hace una semana era sólo un tuit en solidaridad a una mujer muy valiente. Qué triste darme cuenta que éramos muchísimos más…y que tantos han callado por años. Por todos ellos, mi obligación moral es hacer lo que hice: denunciar a ese criminal. Nunca más. #ANosotrosTambien", se lee.

El apoyo por parte de cibernautas se hizo presente esta mañana tras la publicación del tuit de Mauricio, quien hace unos días, en solidaridad a la denuncia pública de Sasha Sokol contra Luis de Llano, reveló que él también había sufrido acoso hace años, cuando asistió a la casa de Berumen y éste lo tocó sin su consentimiento, además de que se percató que en baño había una cámara.

Tras la denuncia pública que Martínez hizo hace unos días en sus redes, la comunicadora Pati Chapoy lo descalificó, lo que desató una enérgica respuesta del actor, quien lamentó que conductora de "Ventaneando" haya sido a la defensa de Berumen y lo haya llamado "basura" en televisión nacional.

Mauricio denuncia en Twiiter a Antonio Berumen

En el hilo que publicó en Twitter, cuenta que en 2002 buscaba un representante, por lo que buscó a Berumen en su oficina, ubicada en su casa. Y cuando estaba en el lugar, fue invitado a tomar un baño en su ducha, ahí se percató que había una cámara de videograbación en el lugar, además de que quiso tocarlo sin su consentimiento.

"Salí bastante nervioso. Me dijo 'estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo", compartió el actor.

El actor ha recibido muchas muestras de apoyo en redes sociales y se ha creado un "hashtag" "#yositecreoMauricio".

(Con información de El Universal)