Por decisión propia Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas evitaron ver la versión de "Mirada de mujer", que protagonizó Angélica Aragón y Ari Telch, para la reversión que ahora encabezan con el título de "Si nos dejan".

Mientras Mayrín encarna a la mujer de 50 años, decepcionada de su matrimonio, Ornellas es el hombre más joven que ella, quienes entablan una relación amorosa y cuya historia se verá a partir de noviembre en la pantalla mexicana.

"No tengo el recuerdo y no la vi recientemente, sólo tenía en mente la historia y la presencia de Angélica Aragón. Al momento de estar grabando hice mi propia versión con lo que me dieron de herramientas", recuerda la actriz.

"Yo nunca la vi, pero mi mujer si se la sabe y ella era quien tenía esa referencia, yo sólo vi cosas para tener mejor contexto", apunta por su parte el actor.