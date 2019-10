Me molesta que invente cosas: Lety Calderón le pone un alto a Yadhira Carrillo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Calderón ya está harta de las declaraciones de Yadhira Carrillo sobre la relación del abogado Juan Collado, con sus hijos, y es que según Yadhira, Collado extraña mucho a los niños, y estos no han podido verlo, por instrucciones de Leticia.

De acuerdo a Infobae, los menores no han visitado a Collado, quien se encuentra en el Reclusorio Norte desde el pasado 9 de julio.

Yadhira declaró hace unos días, justo a las afueras del Reclusorio, que Collado extraña mucho a sus hijos. “Sí, claro y los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños”, aseguró ante los medios de comunicación presentes.

Y fueron precisamente esas declaraciones las que enfurecieron a Leticia Calderón, quien aprovechó una entrevista en el programa Despierta América, de Univision, para negar lo que dijo Yadhira.

“Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas”. Calderón negó que Collado viera a sus hijos con frecuencia antes de entrar a prisión y además reveló que su hijo mayor, Carlo, se ha sentido usado por Yadhira.

“Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”, señaló.

En una ocasión anterior, Calderón ya había desmentido a Yadhira después de que ésta asegurara que tenía una relación cercana con ella y con sus hijos.

“Para Juan, sus hijos y sus ex parejas con hijos como mi amiga Lety, que quiero y respeto, para él siempre van a ser prioridad… porque son seres importantes de vida y son parte de nuestra familia, para mí Lety y los niños son parte de mi familia, de mi corazón, de mi alma y de mi ser”, declaró Yadhira, algo que fue rechazado por Calderón.

La relación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado comenzó cuando él aún estaba con Leticia Calderón, como lo ha explicado en varias ocasiones la actriz.

“Lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas”, explicó la actriz, en noviembre de 2007.

En la época de su ruptura, Leticia había sido intervenida de las rodillas y al regresar a casa se percató de que Collado había abandonado su hogar, también ha comentado en varias ocasiones que el abogado es un padre ausente para Carlo y Luciano.

En una reciente entrevista, Leticia comentó que sus hijos están al tanto de lo que ocurre con su padre, pero acordó con él que no lo visitarían en prisión.

“Así lo hablé con Juan y decidimos que no, al principio insistí en verlo y luego me dio tiempo de pensarlo mejor, y no, es algo que no quiero que mis hijos estén expuestos. Como mamá, luchamos todos los días por la integridad de nuestros hijos, por la salud emocional de nuestros hijos. Yo sé que esto les va a afectar y no tenemos por qué exponerlos, y ya lo platiqué con él (Juan) y está completamente de acuerdo”.