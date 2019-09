'Me quemé la boca'; Salma Hayek relata cómo fue su primer beso

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Salma Hayek, relató cómo sucedió un momento inolvidable de su vida: su primer beso; aquel momento que asegura la estrella, tuvo momentos agridulces.

De acuerdo a Vanguardia, fue a la edad de 15 años, cuando la actriz dio su primer beso, junto a un río de su natal Coatzacoalcos, Veracruz, relató en un video en su cuenta de Instagram.

La mexicana reveló que era una joven inexperta, y aunque tenía novio nunca había dado su primer beso, hasta que él le advirtió que si llegaban a cumplir tres meses de noviazgo y aun no se besaban, la terminaría.

Sus amigas le dieron varios tips, una le dijo: “no abras la boca, simplemente hazle así (mueve la cabeza de un lado a otro), pero con la boca cerrada”; otra le aconsejó: “No, no, no, eso no está bien. Tienes que abrir tu boca, meter la lengua en su boca y entonces das una vuelta a la derecha y una a la izquierda”; y finalmente Hayek habló con otra y le dijo “sólo no pienses en eso. Cierra los ojos y asegúrate de que tu boca sepa bien”.

Cuando llegó el momento, Hayek se colocó miel en sus labios para un buen sabor y surtió efecto ya que el chico le dijo que sabía a miel.

Salma volvió a ponerse miel en los labios, y entonces “me quemé mi boca, tenía hormigas en la noche en mi habitación comiendo mi cara. Así que por favor chicas, no hagan lo de la miel en mis labios si van a besar por primera vez”, afirmó.