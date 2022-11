Me sentí violentada: Ángela Aguilar sobre su relación con Gussy Lau

"Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad", fueron las palabras con las que Ángela Aguilar describió el escándalo en el que se vio implicada tras la filtración de unas fotografías con el compositor Gussy Lau, quien le llevaba 15 años de edad y con quien afirmó tener una relación.

La intérprete de "La llorona" volvió a hablar del tema y de los aprendizajes que le dejó esa experiencia; recordó frente a las cámaras el momento en que sus imágenes fueron expuestas, pues de acuerdo con su versión, las fotografías se publicaron sin su consentimiento.

Cabe destacar que en una de las instantáneas se ve a la joven besando al compositor de 33 años mientras que en otra imagen se le percibe abrazándolo.

En el programa de Jorge Ramos reveló que una de las lecciones que le dejó aquel fuerte hecho fue escuchar a sus padres.

Las fotografías, de la ahora también modelo, impactaron a sus seguidores en ese entonces debido a que la cantante suele ser discreta con su vida personal.

De igual manera, posterior a la polémica grabó un video para externar sus emociones en el que aseguró las instantáneas habían afectado su imagen, tanto su vida profesional como sus relaciones familiares.

"Es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente y me ha afectado en mi vida personal y la amorosa ni se diga, con mi familia, ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error", dijo.