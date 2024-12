‘Me siento pérdida sin ti’: hija de Dulce enfrenta profunda tristeza

Romina Mircoli, la única hija de la reconocida cantante Dulce, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de su madre y honrar su memoria con palabras de gratitud.

A través de su cuenta de Instagram (@mircoli), Romina expresó que, aunque enfrenta una profunda tristeza por la pérdida de la intérprete del éxito ‘Déjame Volver Contigo’, encuentra consuelo y paz en este difícil momento.

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor mamá. Sé que hoy no paro de llorar. Y quizás no pare nunca. Pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias. Tú me creaste y vivirás en mi, como vivirás a través de mi hijito que tiene tus mismos ojitos”.