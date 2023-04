`Me usaron´, Santa Fe Klan habla sobre su participación en Black Panther

"Siento que me usaron", fueron las palabras de Santa Fe Klan al ser cuestionado sobre su participación en la película "Black Panther", durante una entrevista para el programa de Franco Escamilla.

Fue en el programa "Desde El Cerro De La Silla", que el rapero mexicano narró su emoción por formar parte de uno de los proyectos de Marvel e incluso compartió que cantó en la presentación del fime.

Sin embargo, al ver la película se dio cuenta que el sencillo no apareció, por lo que confesó que acudió cuatro veces al cine con la esperanza de que apareciera en algún momento.

"La neta me saqué de onda porque me dijeron no que vamos a hacer una rola para la película y todo. Yo bien emocionado el día de la presentación en la película y no salió. Siento que me usaron, neta", aseguró.