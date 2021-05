Megadeth expulsa de la banda a David Ellefson tras acusaciones de pedofilia

Semanas después de que Megadeth y Dave Mustaine dejaran de seguir en redes sociales a David Ellefson luego de ser acusado de acoso sexual a menores de edad, hoy la banda confirmó la salida del bajista.

Fue a través de un comunicado en sus redes sociales de Twitter e Instagram donde finalmente la banda detrás de álbumes exitosos como "Rust in peace", "Countdown to Extinction" y "Dystopia" dio a conocer su postura respecto a los señalamientos contra su cofundador, luego que presuntamente éste mantenía conversaciones inapropiadas con una fan demasiado joven.