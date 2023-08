“Megalodón 2: El gran abismo” recibe calificación de la crítica y la audiencia

Megalodón 2: El gran abismo llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el viernes 4 de agosto, se trataba de uno de los filmes más anticipados de este año, con Jason Statham como su estrella principal, las personas esperaban un filme llenó de acción.

Actualmente maneja un 28% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual deja al proyecto en la categoría de “podrido”, un resultado negativo.

Las impresiones por parte de la audiencia en el sitio presentan una mejoría con un 71% de aprobación, lo que era una esperanza de tener mejores resultados en taquilla.

Sin embargo en el CinemaScore el público le concedió una B- una nota decepcionante para el estudio, que espera que ello no repercuta en el tema de la recaudación.

It's a B- for #Meg2. Did you see this film? Let us know below. #CinemaScorec pic.twitter.com/RkQYDboNtp