"Megalodón" era mucho más violenta y con más sangre

ESTADOS UNIDOS.- Desde que 'Tiburón' ('Jaws') reventara las taquillas, hemos visto numerosas propuestas similares pero ninguna tan efectiva y memorable. Aun así, se siguen haciendo y mientras cumplan como entretenimiento, nos apuntamos a verlas. De hecho, uno de los grandes estrenos de este verano es 'Megalodón' ('The Meg'), con Jason Statham y un gigantesco tiburón como protagonistas.

Warner está vendiendo la película como un espectáculo loco y divertido, y eso es lo que parece, sin embargo, Statham ha sorprendido con unas declaraciones donde opina que debería ser más violenta. Hablando con Collider, la estrella británica recuerda que rodaron 'Megalodón' hace dos años y mostró su decepción al comprobar que la versión que ha llegado a los cines es muy diferente a la que quiso hacer, indicó el portal de noticias Espinoff en su portal.

Tiene sentido. Jason Statham reconoce que quería ver las "cosas sangrientas para adultos" que había en el proyecto original que le ofrecieron, y que él aceptó. Por desgracia, el actor aclara que fue el director de 'Megalodón', Jon Turteltaub, quien más tarde cambió el enfoque para hacer una "divertida peli veraniega" llena de humor.

Extrañamente, Turteltaub tiene otra versión y también lamenta que la película no sea tan violenta como habían previsto en un principio. Sin embargo, él lo justifica diciendo que así pueden verla más espectadores; la verdad es que el estudio "pidió" que fuera "PG-13" (recomendada para mayores de 13 años). Lo cuenta en una reveladora entrevista para BloodyDisgusting, de la que he sacado un par de párrafos que puedes leer a continuación:

"Mi mujer está contenta y yo me alegro que mis hijos puedan ver la película, pero la cantidad de muertes realmente horribles, desagradables y sangrientas que habíamos previsto y no logramos, es trágico. Había mierda realmente buena que no sobrevivió al montaje final.

Rodamos e incluso hicimos un montón de efectos visuales para las escenas gore. Pero nos dimos cuenta que no podíamos mantener el PG-13 si enseñamos eso, de ningún modo. Es una película demasiado divertida para no dejar que vaya al cine la gente a la que no le gusta la sangre o que es, digamos, menor de 14 años. Fui muy indeciso al cortar un montón de sangre y gore. No lo habría hecho si pensara que estaba arruinando la historia, pero no era así. Todavía estaba bien".