Meghan Markle regresa a la actuación con Disney

Estados Unidos.- Meghan Markle volverá a la pantalla con un proyecto de Disney. Hoy se reveló que la esposa del príncipe Harry prestó su voz al documental de Disneynature “Elephants”, el cual estará disponible en el servicio streaming Disney+ a partir del 3 de abril.

La colaboración de la ex actriz de “Suits” va a beneficiar a la organización Elephants Without Borders.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5