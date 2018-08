Terminó el amor: Meghan se separa… de su padre

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Según una fuente cercana a Meghan Markle, la duquesa de Sussex, ya no cree en las “lágrimas de cocodrilo” de su padre Thomas Markle, y no tiene planes de reiniciar contactos con su él en un futuro cercano. La fuente declaró al Daily Mail que esta no es la primera vez que él ha intentado chantajear sentimentalmente a su hija.

La duquesa reacciona así por medio de un intermediario, a una polémica entrevista de 9 horas que su padre concedió al mismo medio. Y que se une a una serie de declaraciones que constantemente ha hecho sobre su hija y su relación con la Corona.

Thomas de 74 años de edad, declaró temer que nunca llegaría a conocer a sus nietos, fruto del matrimonio de su hija con el príncipe Harry, y que para Meghan sería mejor si él cayera muerto, ya que “contaría con la compasión de todos”. El padre de la duquesa aderezó sus declaraciones con un extenso recuento de sus problemas cardiacos, de sobrepeso y otros males que lo aquejan, añadiendo que sería una sorpresa si llegase a vivir 10 años más y que “podría morir mañana”.

Al parecer esta situación no es nueva. Según la fuente “Meghan ha enfrentado muchos problemas de autoestima por haber sido criada por un narcisista”, pero que esto también la ayudó a desarrollar herramientas para defenderse de las presiones emocionales de las que (Thomas) parece ser un experto.

La tensa relación de la duquesa de Sussex con su padre marca un fuerte contraste con el vínculo que mantiene con su madre Doria Ragland, quien se encuentra en medio de preparativos para mudar su residencia a Londres. A diferencia de su exesposo, Ragland de 61 años de edad, nunca ha dado ningún tipo de declaración pública relacionada con la entrada de su hija a la familia real británica.

Thomas Markle hizo su debut en el mundo del escándalo internacional cuando se descubrió que se había puesto de acuerdo con unos paparazi para ser fotografiado, probándose el traje que vestiría en la boda real, y compartir la ganancia por la venta de las fotos.

El padre de la novia, inicialmente negó su acuerdo con los fotógrafos y llegó incluso a dar su palabra al príncipe Harry sobre su inocencia en el asunto.