Meghan Markle revela su apellido oficial en ‘Con amor, Meghan’

Esta semana, Meghan Markle estrenó su serie ‘Con amor, Meghan’ en Netflix, donde en compañía de sus amigas celebridades comparte tips para convertirse en una gran anfitriona de eventos.

Una de las cosas que llamó la atención de la gente, fue la revelación de Markle con respecto a su verdadero apellido.

Durante una conversación con la actriz Mindy Kaling, Markle aclaró: “Es gracioso que sigas diciendo 'Meghan Markle'. Sabes que ahora soy Sussex”.

En el programa de Drew Barrymore ‘The Drew Barrymore Show’, fue presentada como Meghan Sussex , lo que despertó aún más preguntas sobre su verdadero apellido.

Meghan Markle’s new Netflix show, “With Love, Meghan,” is getting roasted online, debuting with a dismal 2.7/10 rating on IMDb.



People are calling it “pointless,” “joyless,” and “an exercise in narcissism.” pic.twitter.com/qPqgWt7D35