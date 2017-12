¿Ya la viste? Esta es la serie más comentada del 2017

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nos aterra el sólo hecho de pensar que no tuviéramos un espacio dónde comentar nuestras series favoritas.

Twitter lanzó la lista de los 10 mejores programas de los que se habló en esa red social, informa el portal de entrenamiento E News Latinoamérica.

Es una noticias que básicamente no impresionará a nadie: Game of Thrones fue oficialmente el show más twitteado en 2017. Stranger Things ocupa el segundo lugar, mientras que 13 Reasons Why, The Voice y The Walking Dead también hacen la lista, ya que no nos sorprende.

Pretty Little Liars, que siempre fue un elemento básico de Twitter, ocupa el número 10, pero hay algunos otros en esta lista que nos hacen rascar la cabeza un poco.

Mira el tuit:

From the 📺 to your timeline.



Here are the most Tweeted about TV shows of 2017. #ThisHappened pic.twitter.com/daMq0uyVZO — Twitter Data (@TwitterData) 5 de diciembre de 2017

Si bien es imposible no amar a los hermanos Winchester, estamos un poco sorprendidos de que Supernatural siga en la lista después de 12 temporadas. Y lo mismo para Grey's Anatomy, que ocupa el puesto número siete en su temporada número 14.

Saturday Night Live gana el quinto lugar después de una de sus temporadas mejor calificadas en décadas, y Big Brother es tercero, lo cual es una buena señal para la próxima edición de celebridades.

En cuanto a los shows que no aparecieron en la lista, parece extraño que no aparezca This Is Us y/o Riverdale aparecerían en algún lado.

Lista de las series más vistas, según Twitter

Juego de Tronos

Stranger Things

Big Brother

13 Reasons Why

Saturday night live

The Walking Dead

Grey's Anatomy

The Voice

Supernatural

Pretty Little Liars