Melenie Carmona, hija de Alicia Villareal, revela que fue víctima de abuso

MÉXICO.- Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal, reveló en redes sociales este Día Internacional de la Mujer que una persona cercana a su familia abusó de ella hace cinco años.

La joven, de 21 años, relató que los hechos ocurrieron en su hogar el 12 de noviembre del 2016, cuando tenía 17 años.

"Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas".

Melenie añadió que procedió a esconderse en el baño durante un par de horas, y que cuando decidió salir el agresor ya no estaba cerca; indicó que durante mucho tiempo se sintió sola, desconsolada y culpable por lo ocurrido.

"Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todos les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé", añadió.

"Y lo mismo de siempre: 'Es que, ¿por qué no te moviste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lo golpeaste o hiciste algo?', pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa. Quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos".