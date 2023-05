Melissa Barrera y Kathryn Newton protagonizarán cinta de monstruos para Universal Pictures

Universal Pictures le encomendó a los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence una cinta de monstruos, los cineastas han puesto en marcha la búsqueda de armar un reparto estelar y han sumado al proyecto a la mexicana Melissa Barrera, Dan Stevens y Kathryn Newton.

El proyecto mantiene su título y trama en secreto no obstante si tiene una fecha de lanzamiento tentativa el 19 de abril del 2024, por lo que su producción debe de comenzar en cuanto antes si no quieren retrasar el estreno del filme, lo que sí se sabe es que al dúo de cineastas se les proporcionará bastante libertad creativa para que le den un nuevo enfoque alguno de los monstruos clásicos recordando que este par cuenta con credenciales que los respaldan al estar a cargo la quinta y sexta entrega de Scream.

La regiomontana Melissa Barrera precisamente fue la encargada de dar vida a Sam Carpenter en las más recientes películas de la franquicia de Ghostface, la complejidad de su personaje parece llamar la atención de otros directores ya que está misma semana se anuncio que la mexicana protagonizará el thriller “The One” al lado de Nicolás Hoult.

En lo que concierne a la producción de Universal y Radio Silence su elenco incluye a Stevens (Legión) y a Kathryn Newton quien atraviesa un momento importante en su carrera con múltiples proyectos que incluyen la comedia de terror Freaky, Detective Pikachu y recientemente debutó como la Cassie Lang del MCU en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, otros actores con los que Barrera compartirá créditos serán Alisha Weir, Angus Cloud y Will Catlett, según Variety, por lo que habrá que seguir al pendiente de nuevas incorporaciones y cual será su titulo y trama que seguirá el anticipado filme.

