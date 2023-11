Melissa Flores busca la corona para México en Miss Universo 2023

La representante de México en la 72 edición de Miss Universo, Melissa Flores, quien ostenta los títulos de Mexicana Universal 2023 y es también psicóloga y modelo, confía en que su esencia, naturalidad y empatía, le ayudarán a destacar y obtener la victoria en la final que se llevará a cabo esta noche en El Salvador.

La mexicana de 25 años, aspira a llevarse la cuarta corona para México, como la mujer más bella e inteligente del planeta.

La originaria de Venustiano Carranza, Michoacán, destaca que ir a Miss Universo es la oportunidad de llevar al ámbito internacional su proyecto #NoMeLimites, enfocado en la prevención y atención de la violencia en las relaciones de noviazgo.

Tras interiorizar lo vivido y cerrar ese ciclo, Flores cuenta que decidió compartirlo para ayudar a otras mujeres y hombres que se enfrentan a las relaciones tóxicas.

Fan de los jeans de distintos estilos, de las pulseras, collares discretos y de los tacones y stilettos, Flores está posicionada por los expertos internacionales de los concursos de belleza como una de las favoritas para ganar la codiciada corona.