Melissa Galindo acusa a Kalimba de abuso

La actriz de teatro y cantante, Melissa Galindo acusó a Kalimba de abuso, la joven intérprete denunció en redes que la agredió sexualmente en dos ocasiones.

A través de un video en redes sociales, Galindo comentó que ella y Kalimba estaban representados en ese momento por la misma disquera, por lo que el cantante aprovechó y la invitó de telonera a uno de sus conciertos para que comenzara a ganarse al público.

Después del concierto invitó a Melissa al antro pero ella pidió que la regresaran al hotel, por lo que al subir a la camioneta Kalimba se puso a un lado de ella y comenzó a tocarla indebidamente.

Melissa Galindo comentó que pasaron meses y ya no volvió a ver al intérprete de "Tocando Fondo", pero durante la pandemia de COVID Kalimba y su manager la llamaron y la invitaron a una fiesta, pero ella les dijo que no y horas después se presentaron los dos en su departamento, accedió a acompañarlos al antro y una vez más Kalimba la volvió a tocar como la primera vez.

"Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí si me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa", compartió.

Tras lo sucedido, la actriz salió para pedir un Uber y el cantante salió a hacerle comentarios sexuales que la incomodaron.