Y el Juego de Tronos se lo llevan.... los memes

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Inesperado para unos, predecible para otros. La octava temporada de Game of Thrones ha dejado un sabor agridulce para los fans, que no previeron ni imaginaron los extraños cambios en los personajes principales y el desenlace de la historia.

En las redes sociales, el final de Juego de Tronos provocó millones de reacciones, positivas y negativas, acompañadas –cómo era de esperarse- de los inseparables memes.

Cuidado, advertimos una alerta de spoilers

*

*

*

*

*

*

Querido diario:



Él me mintió...

Él me dijo que me Amaba pero no era verdad

Él me mintió.♪#GameofThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/KJcWLSrSwY