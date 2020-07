Memo Ochoa crítica y se burla del aspecto de Luisito Comunica (video)

Ciudad de México.- Al portero Guillemo Ochoa no le hizo nada de gracia que cuando estuvo viviendo fuera de México, muchas personas lo compararan con el youtuber Luisito Comunica.

En redes sociales circula una charla que Memo sostiene mientras está jugando en línea videojuegos, en ella platica que cuando estaba fuera de México, muchos se referían a él diciéndole "Luisito Comunica", pero en un primer momento él no conocía a dicho personaje.

Cuando lo supo, no estuvo de acuerdo con la comparación, pues según sus palabras, ni el aspecto físico, ni el cabello son iguales entre ellos.