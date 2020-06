Estos son los mejores memes de la cuarta temporada de 13 Reasons Why

Un mar de lágrimas y sorpresas dejó la muy esperada cuarta y última temporada de la serie original de Netflix 13 Reasons Why. Nuevos dramas y tristes despedidas dieron el drama que se esperaba de una serie envuelta en la polémica desde su primera temporada.

En esta ocasión la historia se alejó un poco de Hannah Baker pero no del drama, la tensión y los problemas psicológicos relacionados con los adolescentes. Cerrando círculos sobre el dolor, la ansiedad y peso de querer hacer siempre “lo correcto”, 13 Reasons Why concluyó dejando a muchos con el corazón partido, pues como buena serie “teen drama”, nos deja un hueco en el estómago con la despedida trágica de un personaje que se ganó el corazón de sus espectadores.

13 reason why, temporada 4, último capítulo, 1 hora entera llorando. That's it, that's the tweet. pic.twitter.com/6hrz8m1Zsl

#13ReasonsWhy

It's time to say goodbye to 13 Reason why and to the liberty High school 😭😭😭 pic.twitter.com/5YXhp1Exbf