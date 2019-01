Con este mensaje a su esposa, Obama ha cautivado en Twitter

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El mensaje de felicitación que escribió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama a su esposa, Michelle Obama, ha cautivado a más de un internauta.

El conmovedor tributo de cumpleaños a Michelle Obama este jueves ha hecho que muchas personas en Twitter celebren el amor que se profesan.

Obama le envió la nota de amor a la ex primera dama en su 55 cumpleaños, junto con una foto antigua de la pareja.

"Lo supe desde entonces y estoy absolutamente convencido de ello hoy, eres única, @MichelleObama", escribió. "¡Feliz cumpleaños!".

I knew it way back then and I’m absolutely convinced of it today — you’re one of a kind, @MichelleObama. Happy Birthday! pic.twitter.com/ejqm0uC9J4