Met Gala 2021, lo que tienes que saber de este evento

La espera ha terminado, así es si tú eres una fashionista de corazón ya sabrás que el próximo 18 de Septiembre se realizara la edición 2021 de la “Met Gala”.

Debido a la pandemia en el 2020 este evento fue cancelado, por lo que este año dicho evento se realizará, y podremos ver el desfile de celebridades presentándonos sus atuendos realizados por los mejores diseñadores como marcas más exclusivas.

Como no es de esperarse las favoritas y más esperadas de esta gala sin duda alguna, son las hermanas del clan “Kardashian”. ¿Estas lista para ver como arrasan en la alfombra?

La temática elegida este año es "In America: A Lexicon of Fashion" que fue elegida del libro Home: A Short History of an idea by Witold. por otra parte edición tendrá como anfitriones a la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish en con junto al actor Timothée Chalamet gran promesa del cine, creemos que estas dos estrellas nos impactaran con sus atuendos durante el recorrido en la alfombra, no es de sorprendernos por qué son los anfitriones en dicha edición, ya que están en su mejor momento de sus carreras.

Esta celebración será realizada en el Anna Wintour Costume Center (Nueva York), por su parte la ABC News informó que debido al Covid-19 será obligatorio para todos los asistentes el uso de cubrebocas, y contar con su vacuna contra este virus, protocolo que se tendrá que respetar para el acceso ha dicho evento.

Con información de El Universal.

