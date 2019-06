MeToo cobra otra vida: se suicida escritor

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El músico y escritor Jorge Antonio Rangel Guerrero se suicidó la madrugada de este lunes en Saltillo, Coahuila, en el interior de su domicilio; el joven, de 34 años de edad había sido señalado a través del movimiento #MeTooEscritoresMexicanos.

El testimonio de una escritora, respaldada supuestamente por el dueño de la casa donde habría ocurrido la presunta agresión fue difundido en marzo pasado a través de las redes sociales, publica el portal de noticias Infobae.

Una llamada de alerta solicitó una ambulancia al domicilio calle Valencia fraccionamiento Villas de Aranjuez en el exclusivo sector de Saltillo, Coahuila.

Fue poco después de las 8:00 horas que se reportaron los hechos a los números de emergencia 911, acudiendo elementos del Cuerpo de Bomberos hasta un domicilio de la calle Valencia.

De acuerdo a las primeras investigaciones efectuadas por detectives de la Agencia de Investigación Criminal, el padre del docente fue quien hizo el lamentable hallazgo.

Jorge Antonio Rangel García, de 65 años, manifestó que este lunes tenía programado un viaje a la ciudad de Sabinas, por lo que alrededor de las 8 de la mañana acudió a la recámara de su hijo para avisarle que ya se iba.

Tocó la puerta, pero el maestro no respondió, por lo que decidió ingresar y entonces lo encontró colgado en el closet, atado del cuello con un cinturón.

De inmediato lo descolgó y solicitó auxilio al 911 pero lamentablemente a la llegada de los paramédicos José Antonio ya no contaba con vida.

Agentes de la Policía Preventiva Municipal tomaron conocimiento y solicitaron la presencia en el lugar del personal de la Fiscalía General del Estado.

Los paramédicos sólo confirmaron el deceso que, aparentemente, ocurrió durante la madrugada.

En cuenta de Twitter, el músico escribió a la 1:21 "Por qué así", posteriormente escribió buscó conversar "alguien, que quiera platicar. De lo que sea", este último mensaje fue escrito a las 1:56 horas, posteriormente se habría quitado la vida.

Quién quiere platicar? — @jarxg (@jarxg) 10 de junio de 2019

Los familiares de Jorge explicaron que actualmente se desempeñaba como maestro de inglés, pero no especificaron cuál era el lugar donde daba clases, además señalaron desconocer los señalamientos de los que fue objeto.

La denuncia en su contra en #MeTooEscritoresMexicanos

"Jorge Rangel, que ni a escritor llega pero sí es compa de muchos escritores en Saltillo, Coahuila. Se metió a un cuarto donde yo dormía borracha, me manoseó y acorraló y no me dejaba salir #MeTooEscritoresMexicanos", denunció una joven en su cuenta de Twitter.

El tuit fue respondido por el escritor Julián H. así: "Yo estaba ahí. Esto sucedió en mi casa. Al principio no entendí lo que pasaba, luego I. me explicó y me disculpé con ella, pero no le di la importancia debida. Tampoco se lo mencioné a nadie; pero puedo corroborar que es cierto. Lo lamento".

Este es el suicidio número 43 que se registra en lo que va del año en la región.

Este caso se suma al del músico Armando Vega Gil, quien también se suicidó colgándose de un árbol, afuera de su domicilio, luego de haber sido señalado en redes por supuesto acoso sexual a una menor de edad.

Quien fuera miembro del grupo Botellita de Jerez y escritor de libros infantiles, dejó una carta en la que se dijo afectado en su reputación, lo que lo orilló a tomar la fatal decisión.