Mexicano busca imponer récord por ver más veces Avengers: Endgame

Agencia/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Agustín Alanis, de 30 años, de origen mexicano y residente en Riverview (Florida), le faltan todavía 84 visitas al cine para ver "Avengers: Endgame" para lograr su meta de establecer un récord Guinness como el espectador que ha visto 200 veces una misma película en salas cinematográficas.

De acuerdo con información de Infobae, al 14 de junio, Alanis, según ha informado en sus redes sociales, ha visto "Avengers. Endagame" 116 veces y para probarlo tiene 116 fotografías, todas ellas posando con la entrada en la mano y posando con un empleado de los cines donde se proyecta el filme de superhéroes.

Ant-man? Ant-man, I know you know that. I need to talk to you guys!!#avengersendgame #tigrevengador @Avengers @Russo_Brothers @ChrisEvans @GWR @jimmyfallon @MarvelLATAM pic.twitter.com/J3ZPmotwai