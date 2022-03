Estos tres mexicanos tienen nominaciones al Oscar 2022

Guillermo del Toro y Carlos López Estrada suman entre ambos cinco nominaciones para la noche de este domingo ponen en alto el talento mexicano en la pantalla grande en la entrega 94 de los Premios Oscar.

La más reciente cinta "Nightmare Alley", dirigida por Del Toro, tiene cuatro nominaciones en las categorías de Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor vestuario.

Esta vez el tapatío directamente no estuvo nominado.

Mientras que Carlos López Estrada aparece por su cinta "Raya y el último dragón", la cual logró entrar en la categoría de Mejor película animada.

Este filme fue codirigido por López Estrada en conjunto con Don Hall, y cuenta la historia de Raya, una princesa guerrera que busca salvar su pueblo llamado Kumandra, esto mientras el espectador se adentra en una historia con tintes de comedia y tragedia.

"Esta cinta fue inspirada en mi madre, Carla Estrada... es un homenaje a su carrera", dijo en su momento.

Por último, otro de los filmes nominados en la categoría de animación fue "The Mitchells vs. The Machines", que contó con la participación del director de fotografía queretano, Fausto Estrada.

Derbez podría “rozar” el Oscar

La película “CODA”, acrónimo de Children of Deaf Adults, en la que participa el actor mexicano Eugenio Derbez, compite por la estatuilla a mejor película.

El 27 de febrero Eugenio Derbez recibió su primer Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), como parte de este filme.

“¡Viva México!", declaró el actor y comediante en un video en su cuenta de Instagram luego que la cinta fue reconocida con el máximo honor de la noche, al mejor elenco.

La trama sigue a una familia cuya única hija oyente se debate entre dejarlos para perseguir sus sueños de estudiar canto en la universidad de Berklee o quedarse para continuar sirviendo como su intérprete. Derbez interpreta el papel del profesor de música que descubre su talento y la inspira a seguir adelante.

(Con información de El Universal)