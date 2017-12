Andrea Legarreta pasó 'incómodo' momento con un hombre mayor

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la transmisión del programa de espectáculos "Hoy", en la sección de "Confesiones" la conductora Andrea Legarreta hizo una revelación, pues contó que tuvo un altercado con un conductor en la ciudad, al coincidir en el tráfico vehicular provocado por un choque.

De acuerdo a lo que publicó El Debate, la conductora inició su confesión al declarar que: "unos coches chocaron, empezamos los del carril de baja a pasar al de en medio uno por uno, entonces yo siento que es mi turno y cuando voy a pasar un tipo en una "van" (tipo camioneta) enorme, un señor de más de 60 años, me avienta la camioneta y yo estaba casi adentro y bueno, pues me pasé", comentó la presentadora estrella.

La acción hecha por Andrea enfureció aún más al conductor "Me empezó a tocar el claxon a partir de ahí, se me pasó frente a mi coche, frenó la camioneta, me hacía unas señas que no las puedo repetir, ni las puedo imitar, porque de verdad eran tremendas".

La esposa de Erick Rubín reveló que desconocía por qué el comportamiento tan agresivo del conductor:

"Haz de cuenta que yo al tipo le había matado a un hijo o no sé, empezó a hacerme señas terribles, hasta que llegó un momento en donde yo dije 'Dios mío ¿qué pasa?, nada más me metí uno y uno, no hice nada, no soy agresiva".

Andrea Legarreta recalcó que se quedó sin saber cómo reaccionar ante la intensa situación:

"Ya cuando él tenía que salirse en algún punto, se sale y toda y todavía me hacía señas de que le tenía miedo, la verdad hubo un momento en el que mal quizás, o de nervios, pero me dio risa y dije '¿qué onda con este señor?', que yo no le hice nada, y como eso tristemente estamos acostumbrados a ver esas imágenes día a día, al tipo que te falta constantemente el respeto de cualquier manera, según él a través de piropos, etc., a lo que voy es que en verdad ya estamos acostumbrados".

Usuarios de YouTube expresaron que se trata de justicia para todos los géneros: "Independientemente, hombre o mujer, el punto es la justicia para ambos, sí hacen más referencia a las mujeres, porque la realidad es que las mujeres seguimos siendo más víctimas de abuso, de muerte, de violación".