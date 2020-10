México: Andrés Palacios da positivo a COVID-19; pide triplicar las medidas sanitarias

MÉXICO.- Andrés Palacios fue muy cuidadoso para no contagiarse de coronavirus, sin embargo, su prueba salió positiva, por lo que se encuentra aislado en su casa.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el protagonista de "Imperio de Mentiras" dijo sentirse bien de salud, aunque con algunos síntomas fuertes, e hizo un llamado a no bajar la guardia, y triplicar las medidas preventivas para evitar el contagio.

"Tengo una serie de síntomas ahí complicados, me he tenido que estar haciendo las pruebas para ver cómo va avanzando esto”, expresó.

Palacios reiteró que nadie está excento de contagiarse, como en su caso, que fue muy responsable con las medidas de higiene pero no estuvo excento del contagio.

El actor, que protagoniza el proyecto "Imperio de Mentiras" junto a Angelique Boyer, se dijo muy sorprendido por la empatía que ha generado esta pandemia, y agradeció a la gente que le ha escrito mensajes preguntándole por su salud y deseándole lo mejor para que se recupere pronto.

“Es muy importante no bajar la guardia, ojalá se pudieran replicar todas las recomendaciones que ya sabemos, que no nos descuidemos, así como yo que hemos sido muy responsables, no estamos exentos. Estaré guardado en casa hasta nuevo aviso, les mando un abrazo, agradezco todo el cariño y las atenciones, espero nos veamos pronto”.