Captan a vocalista de The Killers ¡con el taco en la mano!

MONTERREY.- La banda de rock estadounidense The Killers se encuentra en Monterrey para ofrecer su segundo concierto en Arena Monterrey.

Previo a su primera presentación, Brandon Flowers salió a recorrer el estado y aprovechó para hacer una parada en la taquería “El Fogoncito” de San Pedro.

Por supuesto, el vocalista fue de lo más accesible con sus fans que no perdieron la oportunidad de pedirle una fotografía.

En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a publicar fotografías junto al cantante, a quien se encontraron en la popular taquería de Monterrey; "Como cuando vas por unos tacos random y te topas al Brandon", publicó una de las afortunadas.

Sigo temblando. Brandon Flowers es y siempre será algo fuera de este mundo para mí. 😍😍😍😍😍 Porfavor que si me haga caso y toque Romeo & Juliet. ⚠️‼️⚠️‼️⚠️‼️⚠️‼️⚠️‼️⚠️‼️⚠️ pic.twitter.com/pGC4Lb73Gs — Balbina María (@balbinaxgarza) 2 de abril de 2018

Por otra parte, The Killers llevará su gira Wonderful Wonderful -que presenta su sexto álbum de estudio- al Foro Sol el próximo 5 de abril y después llegarán al primer Corona Capital de Guadalajara.

El tour “Wonderful, Wonderful” trae grandes experiencias para los fans. Los regios lo atestiguaron cuando un afortunado fan tuvo la oportunidad de subir al escenario para tocar la batería durante la canción “For Reasons Unkown”.

The Killers también interpretaron temas como “The Man”, “Run for Cover”, “Somebody Told Me”, “Human”, “Read my Mind”, “When You Were Young” y “Mr. Brightside”.

Con información de Telehit, La Silla Rota y SDP Noticias.