Ninel Conde niega consumir drogas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A días de que se dio a conocer que Ninel Conde dio positivo en el consumo de cocaína en un examen toxicológico realizado por el Instituto de Ciencias Forenses; la cantante se hizo dos pruebas nuevas en Hospital Ángeles, las cuales salieron negativas.

De acuerdo a Radio Fórmula, en conferencia de prensa, Ninel aseguró no saber qué era lo que había ocurrido y señaló a Govanni Medina de ser el responsable de manipular los resultados, pues la había amenazado con quitarle a su hijo.

También te puede interesar: Ninel Conde busca deleitar pupilas con nuevo video

"Encontraron cocaína y benzodiazepina de uso crónico. Evidentemente vengo aquí a dar la cara y decir que esto es totalmente falso, no sé qué pasó; un error, alguien se prestó a este acto tan aberrante, no lo sé. El papá de mi hijo desde hace tiempo me venía diciendo que me iba a quitar a mi hijo, que él estaba segura, que se las iba a pagar y que él iba a ganar el juicio.

"Hay un niño, y este señor no se está dando cuenta que le está dando en la torre al bebé", dijo.

Además presentó videos en los que muestra cómo su hijo, Emanuel sufre de ansiedad y aislamiento tras las visitas de sus padre, así como uno donde el pequeño le dice que su padre no le permite llamarla por teléfono.

.@Ninelconde difunde dos estudios donde arroja negativos a consumo de cocaína, esto para contrarrestar supuesto resultado de pericial practicado por el Instituto de Ciencias Forenses donde aparentemente la actriz dio positivo. Aquí las pruebas del #bombonAsesino. pic.twitter.com/Wtcn80I5yn — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 12 de marzo de 2018

Al respecto, la expareja de la "Bombón asesino" se pronunció y declaró en un comunicado de prensa que, él y Ninel habían acordado no exponer los resultados de la prueba y que se apegara a no decirlo, ya que ese era el trato.

"Desacreditar nuestras instituciones y el único instrumento de impartición de justicia, con el que contamos en nuestra ciudad, no constituye una práctica seria ni sana. Las instituciones no sólo tiene validez cuando nos favorecen. Y quien acusa de corrupción a una institución o una persona, está obligada a probarlo", citó Ana María Alvarado en Todo para la Mujer.