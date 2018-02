Gira de Roger Waters llegará México, checa las fechas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La última visita del miembro de Pink Floyd fue en 2016, cuando sus dos presentaciones en la Ciudad de México tuvieron localidades agotadas, ahora Roger Waters anunció que regresa a territorio mexicano con su gira ‘Us + Them', que incluye un setlist catalogado como espectacular, mientras que su producción la califican como "impresionante".

Uno de los fundadores de la banda Pink Floyd se presentará en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a finales de este año, informó Milenio.

El bajista y cantante ofrecerá lo mejor de su repertorio musical el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México; el 4 de diciembre en la Arena VFG, de Guadalajara; y el sábado 8 de diciembre en la Arena Monterrey.

El 19 y 20 de febrero estarán disponibles los boletos en Preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex, y a partir del 21 de febrero en Venta General a las 11:00 horas a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos. Los precios van desde los $688 hasta los $4,988 pesos.

Las canciones de Pink Floyd de los discos The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here se escucharán en el concierto así como los temas de su más reciente álbum "Is This the Life We Really Want?".

Waters dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

Las presentaciones de Roger Waters destacan por sus experiencias multisensoriales inmersivas que utilizan producción visual de primera clase y una impresionante calidad de sonido, publicó Radio Fórmula.

La última vez que visitó nuestro país fue en 2016, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.