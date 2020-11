MÉXICO.- "Una situación de despecho", así describe el abogado Guillermo Pous la nueva demanda interpuesta al cantante Vicente Fernández Jr. de parte del socio de su exesposa Karina Ortegón, quien lo acusa de amenazas.

El socio asegura que tiene grabada una llamada donde Fernández lo agrede y amenaza verbalmente, hecho que el intérprete ha negado rotundamente.

Su abogado además, asegura que esta acción es una respuesta de Ortegón luego de que su separación se resolviera como un divorcio necesario ante su ausencia.

"No hay prueba alguna que demuestre lo que ellos argumentan porque son situaciones falsas por completo, no es que no preocupe esta clase de situaciones, claro que inquieta porque es un procedimiento legal formal, pero tenemos la confianza de que va a tomar el rumbo correcto porque la situación no fue como ellos lo plantean, por no haber existido, pero no deja de ser molesto por todas las incomodidades, los señalamientos, el escarnio que hay, además de los gastos que ocasiona".