‘Mi granito de arena’: Rosalía se une a la temporada 3 de ‘Euphoria’

La cuenta oficial de ‘Euphoria’ en Instagram y X (antes Twitter) dio a conocer que la cantante española Rosalía, de 32 años, se une a la tercera temporada como estrella invitada.

ROSALÍA quote: “If there's anything that excites me as much as finding a good melody or a good lyric, it's becoming a better performer every day. Euphoria has been my favorite series of the last few years and I couldn't be happier and more grateful to be acting alongside all… pic.twitter.com/EbIBUdinvL