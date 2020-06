Michael Keaton podría ser Batman en 'The Flash'

Guadalajara, México.-Michael Keaton está en conversaciones iniciales para volver a interpretar a Batman junto a Ezra Miller en la cinta The Flash, de Warner Bros.

Keaton interpretó por primera vez al hombre murciélago en Batman, de Tim Burton, en 1989, y volvió a colaborar con Burton en Batman Regresa de 1992. Dejó el papel durante el desarrollo de la tercera película, Batman Eternamente, en la que Val Kilmer lo sustituyó y la dirección la tomó Joel Schumacher.

Andy Muschietti está a bordo para dirigir The Flash, cuyo estreno está programado para el 3 de junio de 2022. No está claro cuán importante sería el papel de Keaton en esta cinta que aún no ha entrado en producción.

Aunque la noticia de su participación en la producción fue reportada por el portal de noticias estadounidense The Wrap, este mismo sitio también aclara que, debido a que el trato con Keaton está en la primera etapa, se desconoce si su aparición será algo seguro.

La película presentará al público la idea del multiverso (un número cambiante de universos alternos que coexisten en una realidad más amplia), uno de los conceptos centrales que sustenta DC Comics.

El versátil Keaton se ha mantenido activo en los últimos años y obtuvo su primera nominación a los Premios Óscar en 2015 al Mejor Actor, por su desempeño en Birdman.

Protagonizó En Primera Plana, ganadora del Óscar a la Mejor Película en 2015; interpretó a Ray Kroc en Hambre de Poder (2016) y al Vuitre en Spiderman: De Regreso a Casa (2017), y será visto como Ramsey Clark en The Trial of the Chicago 7.