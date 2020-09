Michael Rooker revela su batalla contra el Covid-19

Ciudad de México.- El actor Michael Rooker habló sobre cómo pasó el tiempo en aislamiento después de dar positivo por el nuevo coronavirus.

La estrella de Walking Dead compartió su estado en publicaciones que realizó en Facebook el viernes: buenas noticias.

"Ganó la GUERRA. En pocas palabras ¡terminó quedándose inconsciente!", escribió el actor y compartió un resultado negativo de la prueba del coronavirus.

"Covid peleó bastante bien", añadió.

Rooker es una celebridad más de las que dieron positivo por el coronavirus y desde un inicio lo compartió su estado de salud, dando seguimiento de lo que realizaba al respecto.

"Si no han descubierto por qué me he estado aislando en este increíble Airstream mío, permítanme ayudarlos diciendo que he estado luchando contra el Covid-19", escribió.

"Tengo que hacerles saber a todos que ha sido una gran batalla. Y como en cualquier guerra, todo es justo. Y en medio de esta batalla épica, llegué a la conclusión de que no hay muchas cosas que uno pueda hacer externamente para combatir el Covid-19 una vez que ha entrado al cuerpo. Esta es mi opinión personal, definitivamente no es la conclusión de algún estudio científico".

El actor de Guardianes de la Galaxia continuó informando que no se suministró ningún medicamento, vitamina o suplemento adicional, ya que temía que si se tomaba alguna de esas cosas, le harían algún daño a riñones e hígado.