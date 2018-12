Reaparece la exprimera dama de EU luciendo muy atrevida

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante un evento promocional de su libro 'Becoming' , celebrado en Nueva York, la ex primera dama de Estados Unidos se apoderó de los reflectores con su look: un vestido satinado en color canario acompañado por botas iridiscentes, mismo que parecía tener un mensaje oculto.

Obama es una mujer cálida, humilde, empoderada, elegante y esperanzada. Cuando llegó a la Casa Blanca por primera vez nos impresionó con sus clásicos J Crew y su favoritismo hacía los colores brillantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, Michelle Obama ha elevado su estilo a otro nivel y, sin duda, el look que llevó en su última aparición pública es el más atrevido y edgy que ha usado hasta el momento, publicó Tribuna.

La autora de 'Becoming' usó un vestido firmado por Balenciaga que combinó con unas botas altas iridiscentes –que se apoderaron de la red– con las que mandó un mensaje oculto: Ahora que ya no es primera dama es mucho más libre que antes –en todos los sentidos–.

Superar a Carrie Bradshaw –SJP- en el mundo de la moda no es tarea fácil, sin embargo, pocos estarían en desacuerdo con que Obama y sus botas Balenciaga la superaron por mucho.

No necesitas ser una master en moda para saber que Balenciaga es la firma atrevida del momento y que, sin duda, es una marca que pocos podrían asociar con una ex primera Dama. El mensaje de Obama es claro: Desde el color hasta la silueta y las botas, es una mujer llena de confianza, optimismo y fuerza.

Durante su tiempo en la Casa Blanca, Michelle siempre demostró su apoyó hacía las firmas socialmente responsables y hacía los diseñadores estadounidenses y aún así siempre nos sorprendió con sus acertadas elecciones, ahora que ya no es primera dama nos continuara conquistando con sus looks aunque ahora no serán tan serios y clásicos.