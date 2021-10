Michelle Renaud deja la pantalla chica; incursiona en el mundo del cine

La actriz de "Quererlo todo" y "La reina soy yo" Michelle Renaud interpretará a una bruja en "Malvada", comedia romántica ahora en rodaje, donde la fantasía estará presente.

"La Michelle de chiquita que veía películas de Disney, está diciendo 'yo soy'", exclama emocionada durante un receso de la filmación. El filme dirigido por J. M. Cravioto ("Diablero" y "Café Tacvba: seguir siendo") inicia con una pareja que se ama (Giselle Kuri, "La Doña" y Giuseppe Gamba, "Cindy, la regia"), pero que inesperadamente truena, teniendo que seguir cada quien su vida. Un día ella recibe una llamada de su exsuegra solicitándole ayuda, pues su hijo se va a casar, pero con una bruja.

"Mi personaje está lleno de magia, es el que le pone toda la fantasía al proyecto. Digo en los otros (telenovela) me encanta llorar y hacerle al rollo, pero aquí tengo cuestiones místicas, es mágico", detalla Michelle.

Desde hace tiempo la actriz había recibido varias ofertas de cine, pero su contrato con Televisa que la colocaba de un proyecto a otro, le impedía combinar actividades. Un día decidió darse un respiro de la pantalla chica y pronto le llegaron un par de proyectos, incluido "Malvada".

"Sí tenía miedo porque era entrar al cine, pero me he dado cuenta que como actriz debo actuar y ya. Me gusta que en el cine se tomen más tiempo para una escena, todo es más medido; y en la tv hacemos 30 escenas en un día, es una locura padrísima, porque luego en unas cuantas horas ríes, lloras, abrazas, te enojas y por la noche, el cuerpo pregunta qué pasó", comenta divertida.