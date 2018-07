Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Salas es conocida por haber desfilado para Dolce & Gabbana, además de haber sido imagen para las marcas Cartier y Chanel. La hija de Luis Miguel estudió Diseño de Moda en Los Ángeles y trabajó para Carolina Herrena en Nueva York.

También es influencer en Instagram, pero pese a todos sus logros, la mayoría del público siempre la conoce por ser ¡la hija de Luis Miguel! Y es que el "Sol de México" goza de una popularidad que ha vuelto a renacer con la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", reporta el portal web del periódico La República.pe.

La primogénita de Luis Miguel goza de la fama desde que fue reconocida como su hija en el año 2007. Este detalle también es contado raudamente en "Luis Miguel, la serie", por ello en entrevista con Vanity Fair España, Michelle Salas contó detalles de su vida personal y de la relación con su padre.

"Uno no nace sabiendo manejar a los medios, es cuestión de práctica. Durante la adolescencia eres más insegura, más vulnerable. Pero en los últimos años mantengo una relación muy buena con la prensa. Antes le huía, ahora nos entendemos", dijo Michelle.

"Me preguntaban por mi familia, y yo sentía que yo no tenía nada que decir"

"Más que por eso(La fama de su padre), porque todavía era muy pequeña y aún no hacía cosas por mí misma. Me preguntaban por mi familia, y yo sentía que yo no tenía nada que decir. No tenía trabajo ni proyectos, aún estaba en la escuela. Ahora agradezco el apoyo de la prensa. Aprendes a cultivar esa relación y a llevarla bien"., añadió.

El mejor consejo

Cuando se le preguntó por el mejor consejo que ha recibido de Luis Miguel, ella reveló: "Que, si tienes disciplina, no importa qué eres o a qué te dedicas. La clave del éxito reside en el timing, el momento, y en forjarte tu propio método."

Michelle Salas terminó la entrevista definiendo a Luis Miguel como "muy humano. Risueño, cálido. Al contrario de lo que parece".