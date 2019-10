Michelle Vieth 'estrena look' y la comparan con ¿Laura Bozzo?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Vieth ha dado de que hablar una vez más, la actriz hace poco fue causa de polémica al asegurar que Grettel Valdez había abortado un hijo de su ex Hector Soberón, pero ahora no lo hizo por hablar mal de nadie ni por un ‘pack’ filtrado, sino por su nuevo y muy desfavorecedor look.

De acuerdo a Tribuna, Michelle se reunió con otras estrellas de la televisión para celebrar el aniversario de la Clínica CLV, pero llamó la atención y no de la mejor manera, fue su apariencia y en redes sociales las críticas no se hicieron esperar.

La famosa de 39 años llegó presumiendo su nuevo look de los bangs (flecos cortos) y un rubio platino, luego de que por varios años trajera el cabello largo y en tonos más obscuros, pese a que ella llegó muy segura, esto no fue del agrado de sus más de 744 mil seguidores de Instagram.

De inmediato varios empezaron a compararla con Laura Bozzo, señalando que además, su vestimenta en el evento fue completamente errónea, pues aseguran que lucía extraña y hasta desaliñada.