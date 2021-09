Mick Jagger sorprende a fans con auténtico baile (Video)

Mick Jagger no sabe de los dolores corporales por la edad, al menos eso parece en un video que compartió en sus redes en el que aparece bailando muy entusiasta a sus 78 años de edad, algo que no pasó desapercibido por los cibernautas, quienes sorprendidos, reaccionaron con divertidos memes.

Muchos cibernautas aprovecharon para externar su deseo de "¡larga vida a Jagger!, hasta Chabelo y la reina Isabel fueron mencionados.

"Cuando el Universo finalmente haya colapsado y llegado a su fin, Mick Jagger bailará sobre la tumba de Chabelo mientras Isabel II da el discurso".

The Rolling Stones acaban de celebrar en la localidad de Foxboro, en Massachusetts, el primer concierto de su gira de 2021, "No Filter Tour", y en el mismo no han podido dejar de recordar al que fuera su batería, Charlie Watts, fallecido hace solo unas semanas a los 80 años de edad.

" Es una noche un poco conmovedora para nosotros porque es nuestra primera gira en 59 años sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie y lo hacemos como banda y como amigos, dentro y fuera del escenario", dijo el vocalista de la formación, Mick Jagger, ante un público que estalló en aplausos, según recoge la prensa estadounidense.

