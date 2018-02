Actor de Sense 8, desmiente ser víctima de acoso

Agencia

MÉXICO.- Numerosas figuras de Hollywood han destapado su experiencias de acoso sexual o violación. Incluso en México ya se está abriendo este tema con actrices como Karla Souza y Paola Nuñez. No cabe duda que el movimiento #Me too y Time's Up ha causado revuelo en el mundo.

Siguiendo con este tema, varios medios estuvieron especulando hace unos días que Miguel Ángel Silvestre había sido víctima de acoso sexual por parte de un productor.

Al escuchar estas noticias, fue el mismo actor quien quiso desmentir esa información a través de sus redes sociales.

"Yo nunca he sido acosado por nadie, por ningún profesional de esta industria. Las declaraciones se han sacado fuera de contexto y pertenecen a una conversación en la que hablaba del movimiento #timesup donde di mi opinión", escribió Silvestre a través de Instagram.

En dicha conversación, él contó que una ocasión un productor quiso darle un beso, pero él se negó y ahí quedó todo.

Por lo que en el comunicado recalcó: "Hay que respetar la voluntad de una persona. Si atraviesas esa barrera, eso ya es violencia. Y la violencia me parece inadmisible".

Y concluyó diciendo: "Cuando no se respeta el NO, es ahí donde reside el acoso y empieza la violencia. No fue mi caso", dejó muy claro el español.

Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el Feb 23, 2018 at 7:55 PST

Con información del portal Quién