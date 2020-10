Miguel Bosé enfrentará a su ex en el juzgado por custodia de sus hijos

Ciudad de México.- El próximo 19 de octubre, Miguel Bosé tiene una cita en el Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Madrid, para enfrentar a su ex, Nacho Palau, una batalla para la custodia de sus cuatro hijos.

Hace 24 meses, Nacho, su pareja durante 26 años, demandó al artista por la filiación de sus hijos, Yvo y Telmo. Palau defenderá ante el tribunal que estos niños y los hijos de Miguel, Tadeo y Diego, son hermanos, a pesar de que no tienen la misma genética ni los mismos apellidos, pero entre ellos existe una cierta hermandad.

Los cuatro niños crecieron en la casa del artista en Somosaguas sintiéndose hermanos. Todo cambió hace dos años. Bosé rompió la relación con Palau y se fue a vivir a Panamá, y más tarde a México, con Tadeo y Diego.

Palau se quedó con Yvo y Telmo en Valencia. Tadeo y Diego residen en México y estudian en uno de los mejores colegios de la capital. Yvo y Telmo acuden a la escuela pública.