CIUDAD DE MÉXICO.- El defensa Miguel Layún se convirtió en embajador de Louis Vuitton. La marca francesa eligió al veracruzano por la determinación que ha mostrado a lo largo de su carrera así como por su elegante estilo de vestir. En México el francés André-Pierre Gignac también es uno de los embajadores de la lujosa marca.

El portal de ELLE reveló que el nuevo jugador del Villarreal será el primer representante azteca de la distinguida línea de ropa, ya que destaca por "vestir acorde al escenario, con detalles sutiles, pero que lo han llevado a portadas antes inaccesibles para un futbolista" por lo que la exclusiva marca no dudó en nombrarlo su embajador, informa ESPN.

Por su parte, Layún resaltó el estilo y la elegancia de la línea francesa, detalles que la convierten en una de sus marcas preferidas y no dudó en unirse a su equipo de trabajo.

“La jerarquía de Louis Vuitton a la hora de definir el concepto ‘lujo’ es total. Me siento cercano con ellos porque me gusta la marca”

"La jerarquía de Louis Vuitton a la hora de definir el concepto ‘lujo’ es total. Me siento cercano con ellos porque me gusta la marca, y ahora que he podido compartir ideas y proyectos, me han hecho sentir muy bien y cómodo. Su presencia es única. Y, en particular, ver la unión entre deporte y lujo, como con las maletas, me tiene encantado", declaró el ex jugador del América a Life And Style.

En tanto, Miguel Layún será presentado oficialmente con el Submarino Amarillo en los próximos días tras participar con el Tri en la Copa del Mundo de Rusia 2018.