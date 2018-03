No hay herencia para los hijos de Mila Kunis y Ashton Kutcher

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Ashton Kutcher asistió como invitado en el podcast "Armchair Expert", conducido por su amigo Dax Shepard. Durante la entrevista, el actor hizo una declaración que dejó helado a más de uno: ni él ni su esposa, Mila Kunis, dejarán herencia a sus hijos.

“No voy a dejar un fondo para ellos. Lo que haremos es que daremos nuestro dinero a la caridad y a otras cosas”, aseguró Ashton.

''El año pasado Wyatt tenía dos años y no le dimos nada, sólo sus abuelos le dieron regalos''...

El actor explicó: “Si mis hijos quiere iniciar un negocio y si tienen un buen plan de negocio, invertiré en eso. Pero no van a recibir herencia, así que espero que estén motivados de tener lo que tuvieron o alguna versión de lo que tuvieron”.

En varias entrevistas, tanto Ashton como Mila han hablado de la infancia difícil que tuvieron por lo que siempre han señalado que enseñarán el valor del dinero a sus hijos, Wyatt y Dimitri. Según han comentado, no quieren que los niños se conviertan en unos buenos para nada.

Lo fuerte de esta educación es que ni siquiera les dan regalos de Navidad. El año pasado, Mila dijo en una entrevista: “Lo acabamos de instituir este año porque cuando son muy pequeños, los regalos ni siquiera importan. El año pasado Wyatt tenía dos años y no le dimos nada, sólo sus abuelos le dieron regalos. La niña no esperaba un regalo en sí, no saben ni lo que esperan, sólo quieren recibir algo”.

